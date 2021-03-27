Оказавшаяся в реанимации Лера Кудрявцева вернулась к съемкам

Москва, 27 марта. Телеведущая Лера Кудрявцева спустя четыре дня после экстренной госпитализации вновь вернулась на работу.

Телезвезда испугала поклонников, опубликовав в понедельник сторис из отделения реанимации московской больницы. Кудрявцеву увезли на «скорой» прямо со съемочной площадки с подозрением на инфаркт. Пройдя обследование, стало известно, что ситуация не столь страшная: проблема возникла из-за перенапряжения.

«По итогу всех обследований — здорова (ну, если можно в наше время быть здоровым), но в принципе ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха — типа того. На этом фоне сбой дает физика, ну и еще моя чертова мнительность и тревожность», — сообщила она своим поклонникам.

Кудрявцеву уже выписали из больницы, и она сразу же поспешила вернуться в рабочий график. Теледива ведет два шоу на телеканале НТВ: «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». На съемки звезда пришла в строгом брючном костюме оверсайз в вертикальную полоску. В сторис она показала кадры из гримерной при подготовке к шоу.

Этот год выдался далеко не самым удачным для телеведущей. В начале она переболела коронавирусной инфекцией, а позднее получила серьезную травму крестца. После перелома Лере пришлось передвигаться в инвалидном кресле и долго восстанавливаться в домашних условиях.