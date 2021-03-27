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Экономика

Сенатор Рязанский призвал не волноваться об индексации выплат работающим пенсионерам

Сенатор Рязанский призвал не волноваться об индексации пенсии работающих пенсионеров

Почему работающим пенсионерам не стоит волноваться об индексации выплат, рассказал сенатор от Курской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ходе пресс-конференции Медиагрупппы «Патриот» и ФАН.

«Госдума отклонила проект федерального закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. Отклонили не потому, что против решения этого закона. Это произошло не потому, что депутаты против. Насколько я знаю, в этом вопросе наблюдается полное единодушие. Об этом заявлял и Владимир Путин, и Валентина Матвиенко», — сообщил Валерий Рязанский.

 

По его словам, законопроект отклонили, так как он сделан в спешке и содержит много недоработок. Так, в нем не согласован вопрос, в каких объемах закон будет осуществляться: все ли категории работающих пенсионеров получат такое право, или это будет выборочно, в зависимости от размера заработков. Требуются серьезные согласования, поскольку речь идет о сумме более 100 млрд рублей из федерального бюджета.

«Но я хочу обнадежить всех работающих пенсионеров — президент вопрос контроля не снял. Вопрос индексации пенсии будет решаться. Соответствующее поручение было дано. Оно находится в стадии выполнения. Надо немного потерпеть, и мы получим полную ясность», — заявил сенатор.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему государству выгодна индексация пенсии работающих пенсионеров.

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