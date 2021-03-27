Украинцы занялись самолечением COVID-19 лекарством для скота

Киев, 27 марта. Жители Украины занялись самолечением коронавируса, причем используют для этого американский препарат для скота. Об этом сообщила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны, профессор Ольга Голубовская.

Речь идет о лекарстве ивермектин, которое действительно есть в протоколах лечения коронавируса в США. Однако на Украине данный препарат есть только в ветеринарной практике. Далеко не все страны имеют его в таблетированной форме.

Голубовская рассказала, что украинцы покупают ветеринарный препарат, причем некоторые вводят его внутримышечно.

«Но Управление по продовольствию и медикаментам США, американцы выразили предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно», — заявила она в эфире телеканала «Украина 24».

При лабораторных исследованиях ивермектин показал активность против вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По данным исследователей, лекарство на 75% снижает риск заражения, госпитализации и смерти от коронавируса.

Ранее в пятницу украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что страну «просто использовали как полигон для проверки вакцины CoviShield» из Индии, отодвинув на десятый план здоровье жителей страны. По его словам, власти пытаются скрывать факты гибели жителей после вакцинации индийским препаратом.