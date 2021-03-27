Байден отказался озвучить свою версию происхождения коронавируса

Вашингтон, 27 марта. Президент США Джозеф Байден вывел собственную теорию источника распространения коронавируса. Своей версией демократ поделился в рамках беседы с журналистами.

Отказ озвучить мнение политик объяснил отсутствием соответствующего образования. По словам Байдена, он лучше дождется вердикта научного сообщества и если среди их выводов не будет его суждения, он расскажет концепцию публично.

«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение», — отметил американский лидер.

Ранее бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд назвал лабораторию в китайском Ухане источником распространения вируса. Первые случаи заражения произошли уже в сентябре 2019 года, убежден специалист.