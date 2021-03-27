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Политика

Байден отказался озвучить свою версию происхождения коронавируса

Байден отказался озвучить свою версию происхождения коронавируса

Вашингтон, 27 марта. Президент США Джозеф Байден вывел собственную теорию источника распространения коронавируса. Своей версией демократ поделился в рамках беседы с журналистами.

Отказ озвучить мнение политик объяснил отсутствием соответствующего образования. По словам Байдена, он лучше дождется вердикта научного сообщества и если среди их выводов не будет его суждения, он расскажет концепцию публично.

«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение», — отметил американский лидер.

Ранее бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд назвал лабораторию в китайском Ухане источником распространения вируса. Первые случаи заражения произошли уже в сентябре 2019 года, убежден специалист.

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