ВОЗ дала ряд рекомендаций для привившихся от COVID-19

Вашингтон, 27 марта. Привившимся от COVID-19 следует продолжать соблюдать защитные меры. Об этом заявила директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О"Брайен.

ВОЗ рекомендует соблюдать ряд ограничений, чтобы сохранять в безопасности здоровье других людей. По словам экспертов, прививка защищает только вакцинированного человека. При этом пациент может быть переносчиком инфекции.

Кроме того, О"Брайен заявила, что в мире каждый день будут появляться новые варианты вируса. На данный момент актуальной информации «о каждом варианте вакцины» по взаимодействию с различными штаммами нет. В будущем производители препаратов планируют улучшить свои разработки и адаптировать их против целого ряда заболеваний.

Прививочная кампания идет по всему миру. Россияне активно прививаются от коронавируса разработками отечественных ученых. Так, в столице страны привились от COVID-19 около миллиона жителей. Большую долю привившихся составляют граждане от 65 лет.