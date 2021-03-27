Российский «Час Земли» стартует 27 марта

Москва, 27 марта. Масштабная экологическая акция «Час Земли» начнется в РФ вечером в субботу. Мероприятие второй раз подряд пройдет в онлайн-формате из-за пандемии, сообщила пресс-служба WWF.

Тема этого года — экологическая открытость, и девизом акции стал слоган «#откройся!». В 2021 году «выключить свет» можно будет не только у себя дома или в каком-либо здании, а также и в публикациях соцсетей. Все это поможет людям стать частью мирового экологического движения по сохранению окружающей среды.

«Присоединяйся к самому крупному флешмобу в мире! Выключи свет 27 марта в 20:30 по местному времени. Опубликуй сторис или пост в социальных сетях», — призывают неравнодушных жителей планеты организаторы акции.

Частью «Часа Земли» станет Приморье. С 20:30 до 21:30 в дальневосточной столице будет отключена подсветка всех масштабных строений.