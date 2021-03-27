Онищенко посоветовал россиянам отказаться от летнего отдыха за границей

Москва, 27 марта. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал гражданам страны провести каникулы или летний отпуск в РФ. По его словам, для безопасности при этом лучше привиться от COVID-19.

Отдых в России, по словам Онищенко, может выйти гораздо дешевле заграничных поездок. По его словам, туристическая инфраструктура в РФ в последнее время набирает обороты, а соблюдение ограничительных мер позволит защитить себя и своих близких от заражения коронавирусом, передает НСН.

«Сейчас есть возможность привиться, поэтому всем, кто не переболел, нужно привиться», — добавил депутат.