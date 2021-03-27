Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Онищенко посоветовал россиянам отказаться от летнего отдыха за границей

Онищенко посоветовал россиянам отказаться от летнего отдыха за границей

Москва, 27 марта. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал гражданам страны провести каникулы или летний отпуск в РФ. По его словам, для безопасности при этом лучше привиться от COVID-19.

Отдых в России, по словам Онищенко, может выйти гораздо дешевле заграничных поездок. По его словам, туристическая инфраструктура в РФ в последнее время набирает обороты, а соблюдение ограничительных мер позволит защитить себя и своих близких от заражения коронавирусом, передает НСН.

«Сейчас есть возможность привиться, поэтому всем, кто не переболел, нужно привиться», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, сколько будет стоит аренда авто в Крыму и какую лучше выбрать машину во время отпуска. Советы актуальны, так как все достопримечательности полуострова быстро можно увидеть именно с помощью автомобиля.

Новости партнеров