ISU обнародовал гонорары российских фигуристок после триумфа на ЧМ

Москва, 27 марта. Российские спортсменки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли три призовых места на прошедшем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию.

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала данные о денежных вознаграждениях, которые фигуристки получили за свои достижения на мировом первенстве. Общий призовой фонд женской части соревнования составлял 182 тыс. долларов.

Победитель чемпионата мира Анна Щербакова получила 64 тыс. долларов. Занявшая второе место Елизавета Туктамышева заработала 47 тыс. долларов. Александра Трусова за бронзовые медали была вознаграждена 33 тыс. долларов

Ранее стало известно, что трое российских спортсменок заняли все призовые места на чемпионате мира по фигурному катанию. Золото завоевала Анна Щербакова, серебряную медаль получила Елизавета Туктамышева. Бронза досталась Александре Трусовой.