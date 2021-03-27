Население Украины может сократиться еще на 20 млн человек

Киев, 27 марта. Украина в будущем рискует лишиться порядка 20 млн человек населения. Демографическая катастрофа станет последствием «нездоровой» политики властей.

Неутешительный прогноз озвучил депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев. Он в эфире телеканала «Наш» объяснил причину скорого дефицита населения. По его словам, это связано с высокой смертностью: около 600 тысяч граждан умирают в стране ежегодно. Рождаемость же очень низкая — только 300 тысяч в год.

Также в государстве увеличилась масштабность эмиграционных процессов. Это стало результатом отсутствия условий для нормальной жизни, таких как достойная заработная плата и адекватное ценообразование.

«Сейчас десять миллионов трудятся за пределами страны. А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов», — отметил депутат.

Неблагоприятно влияет на ситуацию и пандемия коронавируса. Многие жители вынуждены обходиться без квалифицированной врачебной помощи. Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал о «вопиющих» случаях лечения COVID-19, когда медики забывают контролировать уровень воздуха в крови пациента и вводят им антибиотики в первые дни болезни.