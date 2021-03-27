Шарий: Украину использовали как полигон для проверки вакцины CoviShield

Москва, 27 марта. Украину превратили в полигон для проверки индийской вакцины CoviShield, скрывая данные о смертях жителей страны. Такое мнение высказал журналист Анатолий Шарий на своем YouTube-канале.

«Чем дальше, тем больше у меня уверенность в том, что Украину просто использовали как полигон для проверки вакцины CoviShield. Здоровье граждан отходит на десятое место перед возможностью заработать перед бенефициаром», — заявил украинский блогер.

Он напомнил о тяжелой ситуации с распространением коронавируса в стране и большом количестве смертей.

«Люди мрут не только в медучреждениях, но и после хваленной вакцины CoviShield. Вот-вот прогремела новость, что в Чабанке военнослужащая скончалась после того, как вакцинировалась индийским препаратом», — сообщил Шарий.

Журналист сообщил, что киевские власти пытаются скрыть правду. В частности, он зачитал слова комбрига 28-й отдельной механизированной бригады Максима Марченко, заявившего, что новость о смерти военнослужащей является фейком, и солдат в его бригаде не прививали вовсе. Однако когда о смерти стало известно широкому кругу лиц, власти срочно выпустили официальное заявление, в котором смерть военнослужащей объяснили «острыми расстройствами кровообращения» и хроническими заболеваниями.

Днем ранее украинский депутат Нестор Шуфрич заявил, что жители Украины хотят получить вакцину от COVID-19, но не имеют такой возможности. По его словам, кампания по вакцинации проходит совсем не так, как это должно быть. Парламентарий добавил, что Украина ожидает 117 тыс. доз вакцины Pfizer или Moderna, которую разработали в США. Индийская вакцина CoviShield, являющаяся аналогом AstraZeneca, вызывает больше вопросов, чем ответов.

в пятницу стало известно, что Украина приостановила поставки препарата от коронавируса CoviShield из Индии.