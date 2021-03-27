Губерниев готов встать на колени перед тренерами российских фигуристок

Москва, 27 марта. Россия является мировым лидером в фигурном катании. Отечественные фигуристки — «настоящая гордость» для всей страны. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Российские спортсменки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли три первых места на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Губерниев оценил мастерство каждой из девушек.

«Я на колени встаю перед всеми тренерами: Мишин, Москвина, Тутберидзе, Плющенко со своей школой. Фигурное катание — национальный вид спорта. Это настоящая гордость. Наши девчонки — большие труженицы, мы новаторы в этом виде спорта. Это безумно приятно», — заявил Губерниев.

Ранее заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова поблагодарила фигуристок и их тренеров за победу и «потрясающее настроение». Она заявила, российские спортсменки «забрали все, что есть в мире».