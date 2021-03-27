Финансист Финогенова назвала категории людей с правом на повышенную пенсию

Москва, 27 марта. Правом на повышенную выплату обладают россияне, возрастом старше 80 лет, инвалиды первой группы, а также обладатели государственных наград.

Помимо этого, на повышенные выплаты пособий могут претендовать олимпийские чемпионы и заслуженные артисты, участники Великой Отечественной войны, а также ветераны труда, передает слова профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой издание «Прайм».

По словам финансиста, в России категории пенсионеров разделены на две части. Отставные военные, государственные и федеральные служащие — эти категории граждан получают субсидии напрямую из федерального бюджета. Остальным гражданам, которые работали по обязательному пенсионному страхованию, выплаты осуществляются через Пенсионный фонд России.

Вторая категория тоже делится на две части: те, кто получает фиксированную пенсионную ставку и повышенную. Россияне, получающие фиксированную пенсионную ставку, составляют большинство. Для них важным фактором становится желание самого гражданина работать после наступления пенсионного возраста. По словам Финогеновой, для тех, кто отсрочил оформление пенсии на пять лет, повышающий коэффициент к фиксированной части составит 1,36, а на десять лет — 2,11.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить сохранение повышенной пенсии работникам АПК. Речь идет о выплате к страховой пенсии по старости и по инвалидности тем россиянам, которые проработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве.