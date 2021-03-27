Москва, 27 марта. Русский язык был ключевым фактором, объединяющим жителей СССР. Именно поэтому власти бывших советских республик пытались бороться с ним.

Соответствующее заявление сделал автор книги «Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее», социальный психолог Алексей Рощин. Он считает, что дезинтеграция была ключевой целью всех постсоветских образовательных программ.

«Первое, что все стали делать почти во всех республиках, это бороться с русским языком. Именно для целей дезинтеграции, поскольку последовательная и как можно более глубокая дезинтеграция — это основная цель всех постсоветских образований», — написал Рощин.

Однако властям стран бывшего СССР так и не удалось избавиться от русского языка. Многие жители Украины до сих предпочитают русскоязычные фильмы и празднуют советские праздники. Рощин считает, что попытки властей бывших советских республик еще не скоро увенчаются успехом. Причина заключается в «общей риторике», которая объединяет жителей стран бывшего СССР.

«Она очень плохо приживалась поначалу, но, когда уже оказалась «вбита», извести ее не удается даже через поколения. Она передается через поколения даже несмотря на то, что страны формально уже разные», — заключил он.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее рассказал о принудительной украинизации населения страны. При этом национальные силы вовсе не стоят во главе власти, так как в противном случае они были бы заинтересованы в развитии Украины.