Донецк, 27 марта. Жилой многоквартирный дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ, восстановили. Глава Донецкой Народной Республики уже принял работу строителей.

Донецкий лидер Денис Пушилин, в ходе осмотра отремонтированного дома, поручил главе местной администрации оказать помощь жителям в переезде и заселении. А также оказать правовую помощь и поддержку тем, кто будет заселяться в квартиры по праву наследования от погибших родственников.

Глава республики также подчеркнул, что несмотря на невозможность восстановить все сразу, перед руководством стоит задача ремонтировать и устранять последствия боевых действий. Пушилин заметил, что помимо обстрелов, коммунальная сфера региона пришла в упадок из-за халатности центрального аппарата Украины, что добавляет работы властям ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республики Донбасса практически ничего не связывает с Украиной. По его словам, за семь лет независимости региона от Украины удалось многое сделать в экономической и социальной сферах.