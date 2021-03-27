Скабеева рассказала анекдот о «загробной жизни» Березовского

Москва, 27 марта. Ведущая Ольга Скабеева анонсировала в соцсетях материал, приуроченный к восьмой годовщине смерти Бориса Березовского. Видео она сопроводила анекдотом про «распределение» олигарха.

Березовский до сих пор считается одним из самых одиозных предпринимателей. Обстоятельства его смерти все еще вызывают много вопросов. Этому посвящен очередной выпуск Ольги Скабеевой. Она опубликовала видео и «проиллюстрировала» его анекдотом.

«Березовский умер и попадает на распределение — либо в Ад, либо в Рай. Ну он и просит: «Пожалуйста, дайте поговорить с богом всего три минутки и не больше». Уговорил. Разрешили. Через два часа выходит задумчивый Бог: «ОАО «АД» великолепно! ЗАО «РАЙ» — гениально! Но вот почему я только везде заместитель?» — пошутила телеведущая Ольга Скабеева об олигархе Борисе Березовском.

Предприниматель бежал в Лондон, где и скончался в своем доме в Аскоте (графство Беркшир). О смерти стало известно 23 марта 2013 года. Работник из обслуживающего персонала бизнесмена обнаружил его тело на полу ванной комнаты, запертой изнутри. Скотланд-Ярд опубликовал официальные результаты вскрытия тела Березовского — специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Ранее Ольга Скабеева не дала украинскому эксперту Александру Охрименко сорвать прямой эфир. Киевский гость пытался оправдать позицию украинских властей относительно вакцины «Спутник V». По мнению Охрименко, власти Незалежной отказались от российского препарата, так как якобы не хотят «устраивать эксперименты».