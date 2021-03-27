ПФР назначит социальную доплату для определенной категории пенсионеров

Какой категории населения Пенсионный фонд России (ПФР) с 2021 года назначит федеральную социальную доплату, и как пенсионеры смогут ее получить, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ходе пресс-конференции Медиагрупппы «Патриот» и ФАН.

«Доплата к пенсии коснется прежде всего пенсионеров, которые получают пенсии ниже прожиточного минимума. У нас примерно четыре миллиона таких человек. Информация о них, находящаяся в системе персонализированного учета, абсолютно четко воспринимается всеми службами, в том числе налоговыми и финансовыми. Устанавливать эти выплаты будут, пользуясь данными данной системы», — объяснил Валерий Рязанский.

Поэтому, по его словам, четыре миллиона человек будут получать доплату до прожиточного минимума, установленного в регионе данным проактивным способом. Выплата будет осуществляться со стороны финансовых и социальных органов. При этом, для получения выплаты не надо будет заблаговременно ходить за справками в ПФР и сдавать документы. То есть, заявительный характер выплаты меняется на беззаявительный, сообщил сенатор.

Ранее Минтруд РФ озвучил размер социальных пенсий с 1 апреля после индексации. При расчете были учтены темпы роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.