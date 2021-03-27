На Украине раскрыли, как США обвели вокруг пальца Киев в газовом вопросе

Киев, 27 марта. Американские власти хотят увеличить поставки сжиженного природного газа в Европу. Для этого США активно занимаются дестабилизацией ситуации на Украине.

Попытки Вашингтона обострить обстановку наносят серьезный удар по государству как транзитеру газа. Однако подобные действия приведут к росту востребованности газопровода «Северный поток — 2», так как реализация проекта не зависит от Киева. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Американцы могут пытаться дестабилизировать ситуацию на Украине разве что для того, чтобы нарастить поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу», — сказал Марунич.

Он вместе с рядом коллег ранее отметил невозможность остановить строительство трубопровода. В этом вопросе оказались бездейственны даже многочисленные санкции со стороны США. Многие европейские страны, в частности Германия, никогда не откажутся от проекта: запасы газа государств оказались на критическом уровне.

«Северный поток — 2» будет завершен к текущем году. Готовность трубопровода в беседе с ФАН оценила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, осталось достроить около 8-10%.