Цивин эмоционально ответил на оскорбления своего главного оппонента

Москва, 27 марта. Обвиняемый в мошенничестве с имуществом вдовы Баталова Михаил Цивин ответил продюсеру Марку Рудинштейну за оскорбления в эфире федеральных телеканалов.

Рудинштейн на последних ток-шоу стал главным оппонентом Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной. Бывший директор фестиваля «Кинотавр» не стесняется в выражениях, обвиняя супружескую чету не только в махинациях с недвижимостью Баталовых, но и квартирой Лидии Смирновой.

«Все, что говорит про нас нерукопожатный Рудинштейн — ложь и клевета», — ответил на обвинения продюсера Цивин в интервью «Экспресс газете».

Он подчеркнул, что никогда не был на «Китонавре» Рудинштейна и не имел с ним каких-либо юридических отношений.

«Если бы я хотел приехать на «Кинотавр», Рудинштейн открывал бы мне дверь», — подчеркнул Цивин.

По его словам, в период, о котором говорил продюсер, он со своей супругой жил в Париже. И частым гостем у них был Олег Янковский, президент «Кинотавра». Цивин посетовал, что после смерти Янковского Рудинштейн написал книгу, в которой оболгал Олега Ивановича, придумывая события и не приводя доказательства и факты.

Возмутился Цивин и тем фактом, что продюсер как-то рассказал про их драку. По его словам, причиной конфликта послужило то, что «Рудинштейн оскорбил вдову Спартака Мишулина».

«После таких слов, в той камере, где он когда-то сидел, его бы повесили за одно место. Рудинштейн просто не хочет следить за языком. Прошу обратить внимание правоохранительных органов на его клеветнические высказывания и привлечь к ответственности», — заявил Цивин.

Цивина и Дрожжину обвиняют в попытке завладеть имуществом семьи актера Алексея Баталова. Следственный комитет РФ по заявлению родных актера возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Вдова артиста Гитана Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой. Сам Цивин отвергает все обвинения и намерен доказывать свою невиновность в суде, в том числе, перепиской с Марией, дочерью Баталова.

Еще один скандал связан с московской квартирой актрисы Лидии Смирновой. Спустя 13 лет после смерти ее сестра артистки Наталья Смирнова-Ткаченко заявила, что ее лишили наследства с легкой руки Цивина и Дрожжиной.