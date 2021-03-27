Ученый Редфилд выдвинул свою версию происхождения COVID-19

Вашингтон, 27 марта. Заболевание COVID-19 «появилось» в лаборатории города Ухань. Такой версии придерживается бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Китайский город Ухань якобы стал эпицентром распространения коронавирусной инфекции. И именно из местной лаборатории вирус вырвался. Он начал распространяться еще в сентябре 2019 года, уверен американский ученый Редфилд.

«Нет чего-либо необычного в том, что респираторный патоген, с которым работают в лаборатории, заражает сотрудников», — прокомментировал Редфилд.

Однако это только его мнение, а точный ответ должна дать наука, подчеркнул ученый. Эксперты ВОЗ поехали в Ухань, чтобы найти источник происхождения коронавируса. И причастность лаборатории они считают маловероятной. Наиболее вероятный сценарий — передача вируса человеку через посредника.