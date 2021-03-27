Вильфанд спрогнозировал весеннее тепло в ряде регионов России

Москва, 27 марта. Аномально теплая погода ожидается в регионах Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России до конца марта.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет колебаться от двух до 12 градусов. В Забайкалье, на юге Иркутской области, в Амурской области и в Хабаровском крае температура будет на семь-девять градусов выше нормы.

В Москве и других городах ЦФО температура ожидается повышенной на два-пять градусов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на шесть-семь градусов. Дневная температура на Юге Сибири и Дальнем Востоке будет держаться в диапазоне четырех-восьми градусов тепла. Во Владивостоке она может достигать двузначных значений, отметил метеоролог.

Ранее стало известно, что Вильфанд сообщил о наступлении синоптической весны в европейской части России. Естественный синоптический весенний сезон наступает в конце второй — начале третьей декады марта.