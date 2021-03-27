Звезда Голливуда Джейн Фонда поделилась эротическими фантазиями

Нью-Йорк, 27 марта. Лауреат двух премий «Оскар» 83-летняя актриса Джейн Фонда дала откровенное интервью Harper's Bazaar, в котором призналась, что хочет внимания от молодых мужчин.

Звезда фильма «Возвращение домой» рассказала, что ее удручает отсутствие интимной жизни и поделилась своей фантазией: актриса мечтает встретить профессора или исследователя, который будет способен любить и лелеять женщину. Со слов звезды, она хотела бы найти молодого мужчину, пояснив, что все дело в коже.

«Проблема в том, что я хотела бы более молодого человека. Разве это не ужасно? Дело в коже. Я бы хотела мужчину помоложе, я слишком тщеславна», — призналась Джейн в интервью.

При этом актриса отметила, что превращать свои фантазии в реальность не стала бы, поскольку не хочет раздеваться перед кем-то и показывать себя такой, какая она есть.

«Я очень благодарна, что мне больше никогда не придется раздеваться перед кем-либо, даже при свечах», — подчеркнула звезда Голливуда.

В интервью журналу Edit Джейн Фонда призналась, что в детстве подвергалась сексуальному насилию, а в юности была уволена с работы из-за отказа в интимной близости своему боссу.