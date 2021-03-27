Глава СК заслушал отчет о ходе расследований уголовных дел в России

Санкт-Петербург, 27 марта. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное заседание во время визита в Северную столицу, на котором заслушал отчет о расследовании уголовных дел.

Участие в совещании приняли заместитель главы ведомства Александр Клаус и ряд других представителей правоохранительных ведомств. Первый рассказал о работе правоохранителей в рамках дела, возбужденного после гибели несовершеннолетней в результате схода лавины в Мурманской области. По итогам конкретного отчета Бастрыкин дал определенные поручения следователям региона.

«Также руководители следственных управлений доложили главе ведомства об актуальных вопросах деятельности следственных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе», — передает СК России.

Председатель ведомства в завершении совещания озвучил серию шагов, направленных на всестороннее и тщательное расследование заслушанных уголовных дел. Также он постановил восстановить права потерпевших и обеспечить возмещение ущерба, причиненного преступлениями.

Ранее следователи отчитались о результатах работы за 2020 год. За данный период число отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела сократилось в два раза.