Вице-премьер России планирует создать туристический кешбэк для школьников

Москва, 27 марта. Туристический кешбэк для российских школьников и студентов может начать работу летом 2021 года. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Финансирование этого проекта будет выделено из федерального бюджета. Старт программы намечен на летний каникулярный период 2021 года.

Вице-премьер подчеркнул, что на данный момент программа кешбэка находится в стадии разработки и одобрения. Чиновник добавил, что возврат части стоимости внутренних поездок включен в разрабатываемый туристический национальный проект.

Недавно Дмитрий Чернышенко объяснил зачем в России нужен федеральный реестр турагентов. По его словам, эта мера позволит гражданам при покупке продукта у туристического агента в розницу проверить действительность агентского договора, а также ознакомиться с перечнем всех туроператоров.