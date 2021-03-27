Конгресс Бразилии требует отставки главы МИД и друга президента Болсонару

Бразильский парламент выступает за скорейшую отставку министра иностранных дел Эрнесту Араужу, который утратил доверие даже в правительстве. Его прямо обвиняют в некомпетентности — он сорвал поставки вакцин в Бразилию из-за своих идеологических предпочтений.

Критика в Конгрессе

24 марта глава бразильской дипломатии посетил сессию Сената, на которой попытался отчитаться об успехах министерства в борьбе с пандемией. Эрнесту Араужу заявил, что имеет «хорошие отношения» с министрами иностранных дел стран мира, а его ведомство успешно сотрудничает с другими государствами для приобретения вакцин против COVID-19.

Министр также утверждал, что правительство не преуменьшает масштабы и угрозу пандемии и не является «международным изгоем», как это преподносят СМИ.

Однако ряд сенаторов не согласились с его тезисами и потребовали отставки Араужу. Члены Конгресса считают, что консервативные взгляды министра стали причиной задержек в поставках действующего вещества вакцин из Китая, а принижение угрозы пандемии помешали эффективному сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Вы находитесь не на своем месте. Я не прошу вашей отставки, просто перейдите в какое-нибудь министерство идеологии, только не оставайтесь в МИД. Министр, ваше превосходительство, я никогда не видела такого единогласия в Сенате, как по вопросу вашей отставки и вашей некомпетентности. Министр, другого пути нет», — заявила сенатор от центристской партии «Бразильское демократическое движение» Симона Тебет.

Ее поддержал сенатор левоцентристской «Социал-демократической партии Бразилии» Тассо Жерейссати.

«Я прошу вас, пожалуйста, покиньте министерство. Во имя страны, подайте в отставку. Это мой призыв. Министр, ради бразильцев, уйдите», — заявил он.

Senadores pedem a Ernesto Araújo para deixar Itamaraty; ministro diz ter 'consciência tranquila' https://t.co/N5vPZzfKpX — Jeff Nascimento (em ????) (@jnascim) March 25, 2021

Помимо Тебет и Жерейссати как минимум пятеро других сенаторов публично выступили за отстранение от должности Эрнесту Араужу. Их мнение поддержал даже спикер Сената Родриго Пачеко, которого считают союзником Жаира Болсонару, а его победу на выборах спикеров парламента — личным достижением президента. Пачеко заявил, что внешнюю политику страны необходимо срочно изменить, намекнув на смену министра.

«Помимо анализа действий министра, стоит в целом изменить внешнюю политику Бразилии. Нужно больше дипломатии. Это понимают не только в Конгрессе, но и все бразильцы. Я считаю, что было много ошибок в борьбе с пандемией, одной из которых стал отказ от продуктивных отношений с несколькими странами, которые могли бы быть нашими союзниками в борьбе с острым кризисом. Еще есть время, чтобы все изменить и сохранить жизни», — заявил спикер в своем выступлении.

Em crítica a Ernesto Araújo, Pacheco diz que política externa é falha e cobra mudançashttps://t.co/gaHGHkCXXE — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) March 25, 2021

Другой единомышленник Болсонару, спикер палаты депутатов Артур Лира также осудил политизированность министра, призвав МИД «отбросить в сторону идеологию» и торговать со всеми странами, которые могут поставлять в Бразилию вакцины.

В ответ министр заявил, что «спит с чистой совестью», а конгрессмены должны «уважать достижения правительства». К настоящему времени правительство Болсонару подписало контракты на поставку почти 600 миллионов доз вакцин против COVID-19 из США, Китая, Индии и России, однако количество полученных доз не позволяет проводить эффективную массовую вакцинацию и затормозить распространение инфекции.

Без поддержки в правительстве

Бразильский журналист Андрея Сади утверждает, что Араужу теряет поддержку даже в правительстве — за его дальнейшее пребывание в должности ратуют лишь помощник президента по международным отношениям Фелипе Мартинс и сын президента, федеральный депутат Эдуарду Болсонару. По данным журналистки, советники главы государства уже приступили к поиску возможных преемников Араужу.

По ее информации, Жаир Болсонару готов решиться на очередную смену министра ради сохранения партнерских отношений с руководством Конгресса, от которого зависит воплощение экономических реформ президента. Сади утверждает, что пост главы МИД может занять сенатор и экс-президент Фернанду Коллор ди Мелу или сенатор Антонио Анастасиа.

В то же время в Конгрессе есть группа лиц, заинтересованных в назначении на пост «техника» — карьерного дипломата, не связанного идеологическими предпочтениями. Издание Poder 360 сообщает, что президент может выбрать компромиссный вариант, назначив главой МИД адмирала и секретаря правительства по стратегическим вопросам Флавиу Виану Рошу, который стал известен большей гибкостью и дипломатичностью, чем министр.

Cresce pressão para Bolsonaro demitir ministro Ernesto Araújo https://t.co/ONia2NtotI via @Poder360 #NinguemMexeComErnesto — Jerre F. Diniz ???????? (@JerreDiniz) March 25, 2021

Скандальная известность Араужу

Карьерный дипломат и ярый антикоммунист, Эрнесту Араужу часто попадал на передовицы бразильских изданий благодаря своей несдержанной риторике и политизированности. Министр неоднократно выступал против теории изменения климата, называя его «заговором коммунистов» и «антинаукой».

«Я хочу помочь Бразилии и миру освободиться от теории глобализма. Глобализм — это глобализация экономики под управлением культурного марксизма, это античеловеческая и антихристианская система. Вера в Христа подразумевает сопротивлению глобализму, конечной целью которого является разрыв связи между человеком и Христом», — писал Араужу.

Свое назначение на пост министра Араужу во многом заслужил благодаря книге «Трамп и Запад», в которой он назвал бывшего президента США единственным спасителем западной цивилизации и христианства.

В апреле 2020 года во время первой волны пандемии министр публично преуменьшал угрозу пандемии, считая ее проектом коммунистической партии Китая. Сам коронавирус он называл «comunavirus» (коммунистический вирус), а правила социальной изоляции сравнивал с концентрационными лагерями в нацистской Германии.

Brazil's Foreign Affairs Minister, right-wing extremist conspiracy theorist Ernesto Araujo, announces that the "communists" are planning to use "comunavirus" to help them acheive "world domination". https://t.co/VzKrYDTjIS — BrianMier (@BrianMteleSUR) April 22, 2020

Научное сообщество неоднократно отмечало «пробелы» Араужу в знании истории, поскольку министр неоднократно заявлял, что «левые силы стояли у истоков нацизма и фашизма». По его мнению, коммунисты извратили понятие национализма.

«Когда министр иностранных дел делает подобные заявления, я думаю, что у него проблемы с дипломатией и исторической наукой», — заявила директор Центра по борьбе с антисемитизмом Технического университета Берлина Стефани Шулер-Шпингорум.

Однако сильнее всего бразильскую общественность возмутили постоянные нападки министра на Китай и ссоры с послом Поднебесной в Бразилиа Янгом Ваньмингом. В ноябре 2020 года Эдуарду Болсонару обвинил Китай в международном шпионаже с помощью технологий 5G. Ваньминг в ответ обрушился с критикой на власти Бразилии в Twitter, обвинив семью Болсонару в подрыве дружеских отношений с Китаем.

Embaixada da China repudia postagem que Eduardo Bolsonaro publicou e depois apagou https://t.co/TfEoxU0UTi #G1 pic.twitter.com/xCQOFWvcpz — G1 (@g1) November 25, 2020

Спустя несколько дней обе стороны конфликта удалили враждебные твиты, однако глава МИД поддержал сына президента, заявив, что он «защищал суверенитет страны».

В январе 2021 года Бразилия столкнулась с нехваткой вакцин CoronaVac. Издание Folha de Sao Paulo писало, что правительство Китая сознательно задерживало поставки препаратов из-за враждебной позиции МИД Бразилии и президента Болсонару. Газета также отмечала, что Пекин потребовал от Бразилиа разрешить Huawei участвовать в тендере на создание сетей 5G в Бразилии вразрез с требованиями администрации Дональда Трампа. Впоследствии Huawei был допущен к участию в конкурсе.

Выступая в марте перед членами Конгресса, Араужу заявил, что конфликт с послом Китая исчерпан, а отношения с Китаем продолжают развиваться.

«У нас хорошие, продуктивные отношения с Китаем. Объем торговли увеличивается и вакцины поступают в Бразилию. Я думаю, что в глобальном масштабе наши отношения с Китаем намного более продвинутые, чем у любой другой сверхдержавы», — сказал министр конгрессменам.

Будущее министра

Ведущие СМИ и политологи Бразилии предрекают Эрнесту Араужу неизбежную отставку, несмотря на его возросшую публичную активность и участие в саммите МЕРКОСУР. Poder 360 пишет, что глава государства выступает против отставки Араужу, однако может пойти на сделку с Конгрессом, как в случае с другим своим единомышленником, министром здравоохранения Эдуарду Пазуэллу. В своих социальных сетях Жаир Болсонару никак не комментирует слухи о возможной отставке главы МИД.