Астролог рассказала о судьбе новорожденного сына Шепелева

Москва, 27 марта. Астролога Алена Никольская рассказала, какое будущее ждет младшего наследника Дмитрия Шепелева.

В пятницу популярный телеведущий стал отцом во второй раз. Ранним утром в сторис Instagram он сообщил, что у него и его спутницы Екатерины Тулуповой родился малыш. Шепелев опубликовал несколько кадров с младенцем, по которым видно, что звезда ТВ с трудом сдерживает эмоции.

«Звезды помогают звездам. <…> Очаровательный, яркий, огненный Овен. В карте у малыша есть одно очень хорошее показание на счастливую жизнь. У него Солнце в соединении с Венерой. Можно сказать, что малыш родился с золотым ключиком в руках. Это тот самый золотой ключик, который будет открывать сердца, души и умы тех людей, которые будут рядом с ним», — заявила астролог Пятому каналу.

По словам Никольской, звездного малыша ждет «очень динамичная и стремительная» жизнь. Поэтому родителям чуть позже стоит задуматься, в какой спорт отдать сына, где бы он мог сбрасывать лишнюю энергию.

«У него очень интересный аспект, второй, это соединение Нептуна и Меркурия, все это в знаке Рыб. А это значит, что у ребенка очень серьезные творческие способности. Я бы посоветовала еще обратить внимание на музыку и живопись, а также на театральное мастерство», — добавила астролог.

Шепелев и Тулупова также воспитывают детей от предыдущих браков. Лада и Платон живут вместе с родителями и хорошо ладят.

Не все восприняли новость о пополнении в семье Шепелева с трепетом. Отец бывшей супруги телеведущего Жанны Фриске Владимир когда только узнал, что телеведущий вместе с новой возлюбленной ждут ребенка, то на эмоциях пожелал ему смерти. Свои слова он объяснил тем, что его волнует только внук Платон и то, что он не может с ним видеться.