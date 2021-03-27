Видео церемонии награждения российских фигуристок на ЧМ появилось в Сети

Стокгольм, 27 марта. Впервые в истории фигурного катания российские спортсменки заняли сразу весь пьедестал на чемпионате мира. Золотую медаль завоевала 16-летняя Анна Щербакова.

Девушки выступали без российского флага и гимна. В честь них прозвучал фрагмент первого концерта Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье — Александра Трусова.

Награждение прошло в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Спортсменки сами повесили себе на шеи медали и взяли букеты цветов.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поздравила фигуристок и поблагодарила за победу, которую они подарили всей стране. Она заявила, что спортсменки «забрали все, что есть в мире».