Боевой истребитель ВВС Чехии во время полета начал разваливаться

Прага, 27 марта. Легкий многоцелевой двухместный штурмовик L-159 из состава Военно-воздушных сил (ВВС) Чехии, во время учебного полета начал разваливаться. У истребителя оторвалась крышка кабины.

Как сообщила представитель генштаба Чехии Магдалена Дворжакова, пилоты действовали согласно инструкции. Члены экипажа снизили высоту полета, а после этого благополучно посадили боевую машину на аэродроме приписки. Дворжакова подчеркнула, что отвалившуюся во время полета деталь вскоре обнаружили в поле. В результате происшествия никто не пострадал.

Представитель оборонного ведомства добавила, что в данный момент причины случившегося выясняет комиссия из специалистов ВВС, Минобороны и сотрудников завода, на котором произвели истребитель. Плановые полеты L-159 из-за инцидента приостановили.

Ранее в Сеть попали кадры видео, на которых запечатлены маневры «Русских Витязей» и «Стрижей» на полигоне Ладога. Экипажи авиационных групп высшего пилотажа провели совместные учения.