Лещенко рассказал о пережитой травле после перенесенного COVID-19

Москва, 27 марта. После обвинений в распространении коронавируса среди артистов певец Лев Лещенко подвергся травле.

Год назад Лещенко одним из первых российских артистов переболел коронавирусом. Это произошло еще до официального введения режима самоизоляции в стране. Телеведущая Ксения Собчак тогда выразила мнение, что певец стал причиной распространения вируса в звездной тусовке.

В интервью порталу «Собеседник» Лещенко вспомнил, что тогда ситуацию «эпатировали лишь два-три человека». Кроме Собчак, обвинения в сторону артиста прозвучали от Даны Борисовой, которая заявила, что заразилась от певца на передаче у Андрея Малахова.

«Ну, странная девочка, по телевизору рассказывала, как от алкоголизма лечилась. Что с нее взять?!» — отметил Лещенко.

По его словам, COVID-19 он заразился не во время поездки в США, а уже в России, посетив ряд мероприятий. На родину певец вернулся 11 марта, а спустя два дня побывал на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы.

«Там собралось много людей, которые приехали бог знает откуда. Тогда официально и карантина никакого не было. А 17-го я был на записи передачи «Прямой эфир», посвященной Вале Толкуновой, отказаться уже не мог, поскольку пообещал. Будем говорить честно: поехал спасать эту программу. Но там соблюдал все меры безопасности», — вспоминает Лещенко.

По его словам, первое недомогание он почувствовал 18 марта, а уже 23-го попал в инфекционную больницу в Коммунарке.

«Так что подхватил я этот вирус здесь, а не в Америке. Но Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно», — посетовал певец.

В тот период, сообщил Лещенко, на него вылился «поток грязи».

Ранее в интервью ФАН Лещенко подчеркнул, что последствия заболевания коронавирусом не менее опасны, чем сама инфекция. Для него COVID-19 не прошел бесследно: обострились проблемы возрастного характера, появились проблемы с сердцем.

Однако певец отметил и положительную сторону: после перенесенного заболевания произошла переоценка ценностей. Гламур и пиар, свойственный для шоу-бизнеса, отошли на второй план.