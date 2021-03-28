Пьяного мужчину без штанов приковали наручниками к забору в Пензе

Пенза, 28 марта. Сотрудники ДПС усмирили пьяного пензенца со спущенными штанами, приковав его наручниками к забору. Видеозаписью инцидента очевидцы поделились на странице одного из местных Instagram-аккаунтов.

Как стало известно ФАН, случай произошел на улице Калинина. По словам свидетелей, полицейские пристегнули мужчину к забору, после чего отправились в служебную машину. Через некоторое время мужчину отстегнули.

На кадрах запечатлен заключительный момент инцидента: инспекторы освобождают горожанина, и он надевает свои штаны.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что временно пристегнутый горожанин являлся инициатором ДТП. Он пребывал в нетрезвом состоянии и намеревался покинуть место аварии.

«Произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Chevrolet Lanos. 50-летний водитель Chevrolet, имея все признаки алкогольного опьянения, проявлял агрессию в отношении второго участника ДТП, водителя Renault, женщины 1984 года рождения, тем самым создавая конфликтную ситуацию», — уточнили в Госавтоинспекции.

Так как дебошир не реагировал на требования правоохранителей успокоиться, его посадили в служебную машину, однако это лишь усугубило ситуацию. Когда нетрезвый водитель начал предпринимать попытки вывести из строя аппаратуру в автомобиле полиции, инспекторы начали действовать более радикально.

«Сотрудники приняли решение пристегнуть мужчину к металлическому ограждению. В момент, когда передвижения мужчины были ограничены, он попытался привлечь к себе внимание, выкрикивая невнятные фразы, сняв при этом с себя брюки», — резюмировали в УГИБДД.

После оформления ДТП полицейские освободили автомобилиста. К тому моменту он уже не предпринимал агрессивных действий.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе водитель и пешеход устроили драку посреди автостоянки. Причиной конфликта стало разногласие участников дорожного движения в условиях предоставления приоритета на прилегающей территории.