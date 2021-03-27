Не поделили дорогу: водитель и пешеход устроили драку в центре Пензы

Пенза, 27 марта. Применением физической силы закончился конфликт между водителем и пешеходом на одной из улиц города Пензы. Видеозаписью инцидента очевидцы поделились на странице одного из местных Instagram-аккаунтов.

Как стало известно ФАН, участники дорожного движения не поделили парковку на улице Карпинского. Мужчина, находящийся за рулем кроссовера, едва не совершил наезд на женщину, которая пересекала автостоянку. Разгневанный пешеход принялся бить ногами автомобиль обидчика. Водитель решил не оставаться в долгу и дал отпор.

На кадрах видно, как мужчина несколько раз замахивается на оппонента, после чего ссору пресекают неравнодушные прохожие.

Мнения комментирующих видеозапись пензенцев разделились. Одни уверены, что в роли виновника здесь выступает водитель, который не пропустил пешехода, а другие, напротив, винят в невнимательности женщину.

«Пешеход прав. Водитель находится в жилой зоне. Он должен уступать всем, кто вышел на дорогу», — написал один из пользователей Сети.

«Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Поэтому, пешеходы, за свою безопасность в первую очередь отвечаете вы сами», — ответил ему второй горожанин.

Автоюрист Даниил Попов сообщил корреспонденту ФАН, что виновником инцидента в данной ситуации можно считать обоих участников дорожного движения.

«Согласно ПДД, автостоянки относятся к прилегающей территории. В пункте 17 Правил четко указано, что на прилегающей территории пешеходы имеют преимущество перед автотранспортными средствами. Однако там имеется и важное уточнение — пешеход не должен создавать необоснованных помех движению транспортных средств. Эту ситуацию нужно рассматривать с самого начала, а точно назвать виноватого по видео нельзя. Им может быть и водитель, и пешеход», — резюмировал юрист.

Ранее ФАН сообщал о страшной аварии с участием двух грузовиков в Пензенской области, которая унесла жизни водителя и пассажира.