Молот Тора и палочку Гарри Поттера продадут на аукционе

Мюнхен, 27 марта. Мюнхенская галерея организовала аукцион, на котором выставлены предметы из известных блокбастеров. Среди лотов представлены молот Тора и бузинная палочка из «Гарри Поттера».

Самым дорогим реквизитом стал шлем штурмовика из «Звездных войн». Цена лота составляет около 90-120 тысяч евро. Высокий уровень интереса покупателей организаторы ожидают к бузинной палочке из фильмов о Гарри Поттере. Ее можно увидеть в двух частях «Даров смерти».

Для поклонников комиксов на аукционе выставлены когти Росомахи, маска Бэтмена и рука Железного Человека. Торги стартовали в пятницу, 26 марта.

В Сети ранее появился трейлер короткометражного фильма о лорде Волан-де-Морте. Режиссером киноленты стал Жорис Фокон Гримо, а роль главного злодея исполнит актер Максанс Дане-Фовель.