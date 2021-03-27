Мистический сериал о Шерлоке Холмсе «Нерегулярные части» вышел на Netflix

Вашингтон, 27 марта. Премьера нового сериала «Нерегулярные части» состоялась на Netflix. Этот проект представляет собой переосмысление истории про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Действие сериала разворачивается в Лондоне в конце XIX века. К главным героям Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону присоединятся уличные подростки, которые выполняют поручения сыщика. Некоторые истории носят мистический характер.

Главные роли в «Нерегулярных частях» исполнили Генри Ллойд-Хьюз и Ройс Пирресон. В первом сезоне заявлено восемь серий. Они доступны на Netflix с русской озвучкой. Сериал еще до премьеры получил продолжение.

На днях состоялась премьера еще одного анимационного сериала «Неуязвимый». Он основан на одноименном комиксе Роберта Киркмана. В центре событий оказывается 17-летний Марк Грейсон, который раскрывает в себе суперспособности.