Стругачев рассказал, что привело к смерти Булдакова

Москва, 27 марта. Актер Алексей Булдаков кардинально отличался от своего персонажа генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты», заявил его коллега по фильму Семен Стругачев.

Народный артист РФ Алексей Булдаков мог бы отпраздновать 70-летний юбилей 26 марта. Он скончался 3 апреля 2019 года из-за оторвавшегося тромба. Стругачев в беседе с «Народными новостями» вспоминает, что его коллега в жизни был совершенно не таким, как генерал Иволгин, по роли которого его узнала вся страна.

«Он был совсем другой человек, конечно, не генерал. Это человек, многое знающий, умеющий своими руками, настоящий русский, можно сказать, коренной россиянин, который с деревень, которые потом становятся Ломоносовыми, большими артистами. Леша был один из них», — подчеркнул актер.

Бешеная популярность персонажа генерала Иволгина сыграла злую шутку с Булдаковым: зрители отождествляли его с вымышленным героем.

«Это был мужик, который умеет дружить, ценить дружбу, может поэтому так быстро и ушел из жизни, много себя отдавал ради близких, друзей, зрителей, не мог никому отказать ни в чем, наверное, печень и пострадала. Не мог отказать простым советским, российским зрителям, чтобы посидеть с ними, пообщаться, выпить. Организм естественно не выдержал таких нагрузок, и он рано ушел из жизни», — предположил Стругачев.

Булдакова похоронили 8 апреля 2019 года на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии прощания его брат рассказал, каким был артист при жизни. По его словам, артист являлся настоящим патриотом России, а также жизнерадостным и веселым человеком. Смерть народного артиста стала настоящим ударом для всей семьи Булдаковых.