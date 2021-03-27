Путин обратился к сотрудникам Росгвардии по случаю профессионального праздника

Москва, 27 марта. Работники Росгвардии играют неоценимую роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом, вносят существенный вклад в обеспечение безопасности граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

Достижениями сотрудников ведомства политик поделился в рамках выступления по случаю празднования Дня войск национальной гвардии России. Он также обратил внимание на высокий уровень профессионализма специалистов, в частности в вопросе реализации контроля за гражданским оборотом оружия и охрану важных объектов.

«Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной значимой структурной в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан», — добавил глава государства.

Ценность росгвардейцев стала наиболее очевидна на фоне пандемии коронавируса. С момента распространения инфекции сотрудники структуры достойно обеспечивают соблюдение ограничительных мер, действующих в России, и делают это с уважением к согражданам.

За время существования Росгвардия организовала безопасность на более млн массовых мероприятий. Вместе с ФСБ сотрудники ведомства провели порядка 380 спецопераций, ранее заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.