Умер сценарист фильма «Горбатая гора» Ларри Макмертри

Лос-Анджелес, 27 марта. Американский писатель и сценарист Ларри Макмертри скончался на 85-м году жизни. Об этом со ссылкой на члена его семьи сообщила газета The New York Time.

Лауреат премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Горбатая гора» умер 25 марта. Причина смерти не уточняется.

Макмертри является создателем романа «Одинокий голубь», за который он получил в 1986 году Пулитцеровскую премию. Писатель создавал работы преимущественно о жизни в Техасе и на Диком Западе. За свои годы он написал больше 30 сценариев к фильмам. Среди них «Любя Молли», «Язык нежности», «Вечерняя звезда», «Последний киносеанс» и многие другие. Сценарист был лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Накануне стало известно, что голливудская актриса Джессика Уолтер скончалась на 81-м году жизни во сне. Женщина удостоилась премии Emmy за игру в сериале «Эми Прентисс», а также трижды была номинирована за роль в комедийном сериале «Задержка в развитии».