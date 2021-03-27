Путин оценил талант юной певицы из Благовещенска

Москва, 27 марта. Президент России Владимир Путин пожелал удачи при поступлении в музыкальное училище имени Гнесиных 15-летней школьнице из Благовещенска Елизавете Долженковой.

На финале конкурса «Большая перемена», который проходил в «Артеке» в ноябре прошлого года, Путин общался с участниками по видеосвязи. По его просьбе, Елизавета исполнила народную песню «Умывает красно солнышко». Президенту очень понравилось выступление школьницы.

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое проходило 26 марта, Долженкова сидела с главой государства в одном зале. Во время беседы она рассказала, что в этом году планирует поступить в музыкальное училище имени Гнесиных. Владимир Путин пожелал юной певице успеха и выразил надежду, что все ее творческие проекты будут реализованы.

Ранее Владимир Путин высоко оценил результаты работы АНО «Россия — страна возможностей». Победители этого конкурса смогут упрощенно получить гражданство РФ.