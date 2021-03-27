Татьяна Тарасова поздравила российских фигуристок с победой на чемпионате мира

Москва, 27 марта. Российские фигуристки «забрали все, что есть в мире». Такое заявление сделала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, поздравляя спортсменок с большой победой.

Она призналась, что прослезилась после выступления Елизаветы Туктамышевой, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции, передает РИА Новости. Тарасова поздравила всю Россию с триумфом спортсменок.

«Весь пьедестал завоевали наши девочки. С ума сойти от таких соревнований! Анечка просто прелесть. Когда Лиза заплакала, мы все рыдали. И Саша Трусова шикарно сделала два сложнейших четверных. Люблю всех этих девочек, спасибо им большое и их тренерам за то, что они создали нам такое потрясающее настроение, за то, что они забрали все, что есть в мире!» — заявила Тарасова.

Ранее 16-летняя фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой мира. Второе и третье место на пьедестале заняли Елизавета Туктамышева и Александра Трусова соответственно.