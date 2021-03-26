Кравчук заявил о планах России «уничтожить» Украину

Киев, 26 марта. РФ в скором времени может выдвинуть Украине территориальные претензии, чтобы «уничтожить» страну. Так считает глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Кравчук отметил, что Украина всегда будет частью системы стратегических интересов России. Однако в будущем Москва может выдвинуть Киеву другие территориальные претензии.

«Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — заявил Кравчук в эфире украинского телевидения.

Он призвал мировое сообщество к новым санкциям против России. По словам Кравчука, российская сторона несет ответственность за боевые действия вблизи поселка Шумы в Донбассе. Политик считает, что только санкции помогут «остановить» Москву.

Украинские военные продолжают обстреливать мирные районы Донбасса. Только за 25 марта ВСУ четыре раза открыли огонь по населенным пунктам в горловском и донецком направлениях.

Уже на протяжении месяца Украина блокирует движение грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Фуры разворачивают на КПВВ «Еленовка» в Донбассе.