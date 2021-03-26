«Бедность выросла на 10 пунктов»: Рева отчитал Зеленского за нищету на Украине

Киев, 26 марта. Цены и тарифы на Украине не перестают расти в то время, как киевские власти хвастаются увеличением размера зарплат в стране. Об этом заявил бывший глава минсоцполитики Андрей Рева.

Президент Украины Владимир Зеленский во время свой избирательной кампании в 2019 году обещал положить конец «эпохе бедности». В итоге в бюджете 2020 года на 12 миллиардов гривен сократили социальные расходы, отметил Рева в эфире телеканала «Прямой». Деятельность новых властей привела к сокращению программ государственных субсидий и увеличению уровня бедности на десять пунктов.

«За три года она упала на 15, и за один год она вскочила на десять пунктов. Почему? Потому что, когда они рассказывают о росте зарплат и пенсий, а оно по факту есть, они же забывают сказать, на сколько выросли цены и тарифы», — объяснил специалист.

Зеленский пытается успокоить население активизацией деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины. Рева назвал «взрывообразным» рост цен и тарифов. Недовольство граждан пытаются притупить исследованием измены Богдана Хмельницкого.

Ранее компания Research & Branding Group сообщила, что треть украинцев не имеет никаких сбережений. А тем, у кого они есть, вряд ли хватит этих денег надолго.