«Это дно»: Катя Гордон выдала гневную тираду в адрес Собчак за интервью с маньяком

Москва, 26 марта. Адвокат Катя Гордон долго хранила молчание по поводу интервью скопинского маньяка Ксении Собчак. Решившись высказать свое мнение, юрист жестко прошлась не только по журналистке, но и ее мужу Константину Богомолову.

На своей странице в Instagram Гордон призналась, что ее уже «тысячу раз» спросили по поводу опубликованного Собчак скандального интервью с Виктором Моховым, который отсидел 17 лет за то, что держал в бункере двух девочек 3 года и 7 месяцев.

Саму беседу Гордон обсуждать не стала, поскольку не собирается рекомендовать своим подписчикам «скуку чужого изврата». Осуждения, по ее словам, достойны те, кто рекомендует проект Собчак, «представляя это как успех».

«Собчак — это про бабки. И все. Поэтому маньяк за гонорар и бабки за просмотры… А правда не в критике, а в том, что ее муж, театральный режиссер Богомолов все чаще в своем Instagram уныло убеждает нас в том, что Собчак — это хорошо. <...> Режиссер-муж рассказывает нам о том, что великие снимали художественные фильмы про маньяков, а мы, дебилы, это не поняли», — негодует адвокат.

Сейчас Богомолов, по словам Гордон, «превратился в отчаянного продавца гнилого мяса». Собчак же могла добиться значительно больше «с ее связями и энергией».

«Но с ее внутренней злобой и комплексами — она вечное ничто… вечное амбрэ. Стоит ли писать про морилитэ и отчего интервью с насильником с бездарным юморком и нежными подкатами — это дно? Это ясно всем. <...> И мне жаль изнасилованных женщин с отнятыми детьми, насильник которых возведен в культ», — резюмировала Гордон.

Опубликованное интервью с маньяком вызвало неоднозначную реакцию публики. Если одни похвалили Собчак за смелость, другие (которых значительно больше) посчитали недопустимым ее поступок. В частности, журналист и общественный деятель Александр Малькевич считает необходимым поднять вопросы о недопустимости ситуаций, когда преступники получают прибыль от огласки своих преступлений, а также о наказании для журналистов, рекламирующих преступников. По его мнению, Общественная палата РФ не должна стесняться быть субъектом законодательных инициатив, она имеет полное право инициировать принятие подобного закона в России.