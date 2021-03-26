Число подтвержденных случаев коронавируса в мире выросло до 125 млн

Москва, 26 марта. Более 614 тыс. случаев заражения новым коронавирусом в мире зарегистрировано за сутки. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным на 26 марта, всего 125 160 255 зараженных зарегистрировано в мире, умерло — 2 748 737 человек. Число летальных исходов увеличилось на 9,3 тыс. ВОЗ учитывает только официально подтвержденные случаи заражения и смерти.

Согласно сведениям, поступившим за сутки, 44% инфицированных приходится на Европу (270 451). Северная и Южная Америки находятся на втором месте с числом зараженных 211 620, третье место занимает восточная Азия (69 546).

Ранее сообщалось, что иммунитет к коронавирусу выработался почти у половины москвичей. Около 44% жителей столицы уже вакцинировались.