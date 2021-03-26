Онемение может оказаться первым признаком рассеянного склероза

Москва, 26 марта. Рассеянный склероз начал поражать все больше людей. Среди первых признаков отмечают онемение и двоение в глазах, рассказала профессор Минздрава РФ Мария Давыдовская.

В основе заболевания лежит органическое повреждение оболочек нервных волокон головного мозга. Без лечения пациенты теряют возможность обслуживать себя, двигаться. Чаще всего от рассеянного склероза страдают люди творческих профессий, передает MK.

Диагностировать рассеянный склероз сложно из-за множества симптомов. Некоторые пациенты чувствуют боль за глазом, онемение и потерю чувствительности конечностей. У молодых людей наблюдается учащенное мочеиспускание, рассказала профессор РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Мария Давыдовская.

Спровоцировать развитие рассеянного склероза может недостаток сна. Регулярный недосып способен негативно сказаться на иммунной системе, увеличить риск развития простудных и онкологических заболеваний, считают врачи.