Эйсмонт прокомментировал отстранение Белоруссии от Евровидения

Минск, 26 марта. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Михайлович Эйсмонт считает отстранение Белоруссии от Евровидения политически мотивированным.

Страна была отстранена от участия в песенном конкурсе из-за нарушения правил. Организаторы Евровидения не приняли новую песню группы «Галасы 3Места». Хотя музыканты заявили, что их композиция не является политизированной.

Ранее организаторы мероприятия не допустили «Галасы 3Места» к участию в конкурсе из-за «политического подтекста» в песне. Однако исполнители специально написали новый трек вместо «Я научу тебя».