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Эйсмонт прокомментировал отстранение Белоруссии от Евровидения

Эйсмонт прокомментировал отстранение Белоруссии от Евровидения

Минск, 26 марта. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Михайлович Эйсмонт считает отстранение Белоруссии от Евровидения политически мотивированным.

Страна была отстранена от участия в песенном конкурсе из-за нарушения правил. Организаторы Евровидения не приняли новую песню группы «Галасы 3Места». Хотя музыканты заявили, что их композиция не является политизированной.

Ранее организаторы мероприятия не допустили «Галасы 3Места» к участию в конкурсе из-за «политического подтекста» в песне. Однако исполнители специально написали новый трек вместо «Я научу тебя».

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