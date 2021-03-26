Врачи пришли в ужас от «вопиющих» случаев лечения COVID-19 на Украине

Киев, 26 марта. Непрофессионализм врачей спровоцировал ряд «вопиющих» случаев оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции в больницах и клиниках Украины.

Подробнее об эпизодах некомпетентности медиков рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов. По его словам, некоторым пациентам не предоставляется квалифицированная помощь. Это проявляется в инъекциях с антибиотиками в первые дни болезни, в том числе сильнодействующим веществом дексаметазоном, а также в игнорировании контроля уровня кислорода в крови зараженного.

«Думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо», — отметил глава санитарного ведомства.

Он призвал соотечественников не заниматься самолечением. Неправильное оказание помощи в домашних условиях нередко приводит к смерти пациентов.

Поставки вакцины компании AstraZeneca на Украину временно прекращены. Причины такого исхода остаются неизвестными. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба ранее заявил, что некоторые из этих причин «непубличные».