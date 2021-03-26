ВЭБ.РФ впервые за пять лет закрыл год с чистой прибылью

Москва, 26 марта. Чистая прибыль ВЭБ.РФ по итогам 2020 года составила 8,4 миллиарда рублей. Госкорпорация вышла в плюс впервые с 2015 года.

Информация о доходности компании представлена в отчетности госкорпорации по МСФО. В последний раз получение чистой прибыли было связано с мерами государственной поддержки. На протяжении четырех лет компания показывала дефицит, а в 2019 году убыток составил 59,2 миллиарда рублей.

Прибыль в год пандемии удалось получить за счет непроцентных доходов. Больше всего средств принесли операции с финансовыми инструментами — 60,5 миллиарда рублей. В качестве вспомогательных факторов выступили рост комиссионных доходов и доходы, полученные от операций в валюте из-за ослабления рубля к доллару.

Советник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Качаев ранее предложил создать Федеральный фонд народосбережения. Последний планируется сформировать за счет повышения акцизов на крепкий алкоголь, табак, никотиносодержащие и вредные продукты потребления.