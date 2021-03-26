СКА обыграл «Динамо» и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина

Санкт-Петербург, 26 марта. Заключительный матч плей-офф Кубка Гагарина между петербургским СКА и московским «Динамо» закончился победой «армейцев» со счетом 4:0.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В составе победителей шайбы забросили Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Владислав Цицюра. Вратарь СКА Магнус Хелльберг провел второй «сухой» матч в плей-офф, отразив 25 бросков.

Таким образом «армейцы» вышли в полуфинал, где их будет ждать победитель пары ЦСКА — «Локомотив». В этом противостоянии счет в серии на данный момент 3-2 в пользу первых.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек петербургскому клубу поражение после того, как тот выбил из розыгрыша Кубка Гагарина минское «Динамо». По его словам, СКА якобы является «командой двух периодов».