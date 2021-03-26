Экс-девушка Тимати рассказала, за что ее избивали одноклассницы

Москва, 26 марта. Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова еще в детстве столкнулась с завистью сверстниц: в школе девочку избили за слишком симпатичное лицо.

Решетова в сторис на своей странице в Instagram пообщалась с поклонниками в формате вопрос\ответ. Она призналась, что в школьные годы столкнулась с буллингом из-за своей красоты.

«Меня в школе избили две девчонки просто за то, что я сильно нравилась мальчикам», — вспомнила модель.

Соперничество в школе длилось недолго, но дома девушке пришлось страдать от давления родителей, которые стригли ее очень коротко и одевали как мальчика. Кроме того, в семье было строгое воспитание.

Отметим, и сейчас модели иногда «достается» от звездных коллег. Недавно телеведущая Маша Малиновская жестко раскритиковала бывшую девушку Тимати за ее участие в шоу «Ты — топ-модель» в качестве ведущей. По мнению Малиновской, подобный выбор ведущих для нее смешон, поскольку шоу про супермоделей будет вести не модель, а «инстателка», которая «как две капли воды похожа на сотни таких же». При этом она добавила, что у Решетовой — «интеллект зубочистки».

Ранее digital-директор рекламного агентства Main Target Антон Быков рассказал, сколько зарабатывают российские блогеры. По его словам, Решетова с легкостью может получать от 0,8 млн до 2 млн рублей за разные виды рекламных интеграций в месяц.