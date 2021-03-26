Фигуристка Трусова дважды упала в произвольной программе на ЧМ

Стокгольм, 26 марта. Российская фигуристка Александра Трусова хотела сделать пять четверных прыжков в рамках произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме, однако совершила два падения.

Спортсменка безукоризненно сделала четверной флип и каскад «четверной лутц — тройной тулуп». Однако уже с ошибкой на первом прыжке исполнила каскад «четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов» и потерпела падение с четверных сальхова и лутца.

Трусова открывала почти последнюю разминку и получила в свою копилку 152,38 балла за произвольную программу. Суммарно за два проката она имеет 217,20 балла. Таким образом, несмотря на ряд неудач, российская фигуристка стала первой в рейтинговой таблице.

Недавно Ирина Слуцкая раскритиковала методы работы Этери Тутберидзе. Слуцкая не скрывает, что ее пугает, когда 15-летние спортсменки уже выполняют тройные и четверные прыжки, что очень сильно сказывается на их юном здоровье.