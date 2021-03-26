Матвиенко оценила назначение нового врио губернатора Пензенской области

Пенза, 26 марта. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу назначения выпускника «школы губернаторов» Олега Мельниченко на пост врио губернатора Пензенской области.

Матвиенко положительно относится к выбранному губернатору. По ее словам, Мельниченко профессионал своего дела, а также ответственный руководитель с большим опытом.

«За время совместной работы в Совете Федерации у меня было достаточно возможностей убедиться в том, что он — блестящий профессионал, опытный, ответственный руководитель, способный досконально разобраться во всех деталях порученного ему дела. Именно эти качества востребованы на местах — там, где нужно решать конкретные задачи», — поясняет Матвиенко.

Она уверена, что новый врио губернатора хорошо справится со своей работой, ведь Пензенская область — это его родной регион. Здесь Мельниченко вырос и учился, а также работал в органах власти долгое время. Проходил программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы — «школа губернаторов». По мнению Матвиенко, Олег Мельниченко добьется хороших результатов, потому что знаком с социально-экономической ситуацией в Пензенской области, имеет представление о том, что надо делать для развития и реализации ее потенциала.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области. Соответствующий указ был подписан 26 марта. Это произошло после отстранения от должности Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взятки.