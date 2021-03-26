Белый дом подтвердил приглашение Путина на конференцию по климату

Вашингтон, 26 марта. США хотят провести 22–23 апреля международный саммит по борьбе с изменением климата. В нем планируется участие 40 мировых лидеров.

Администрация президента США подтвердила приглашение российского лидера Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на конференцию по борьбе с изменением климата. Вашингтон намерен провести встречу в виртуальном формате.

Ранее Байден предложил российскому и китайскому коллеге принять участие в конференции. В администрации президента подчеркнули, что лично лидер США пока ни с кем из них не говорил.